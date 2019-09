Activisten van Extinction Rebellion dringen tuin van Koninklijk Paleis binnen ttr SHVM

30 september 2019

12u35 3 Brussel Maandagochtend besloten vijf betogers van de klimaatgroep ‘Extinction Rebellion’ een bezoek te brengen aan het paleis door over het hek te klimmen. Het doel was om een brief te kunnen overhandigen aan de koning. Het vijftal kwam er met een uitbrander van de politie van af.

De vijf wandelden het Paleizenplein op en klommen vervolgens over de hekken van het paleis. De activisten staken vlaggen omhoog waarop het logo van de groep geschilderd werd en haalden een brief boven waarin ze de koning verzochten de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar zo ver kwam het niet. Het groepje werd onmiddellijk door de aanwezige agenten gestopt en kreeg te horen dat dergelijke praktijken ongehoord zijn. Een van de activisten vroeg nog om een brief voor te lezen, maar ook dat weigerde de politie. Toch zette een van hen door en begon voor te lezen.

Bij het voorlezen haalde de activiste artikel 23 van de Belgische grondwet boven, waarin staat dat iedereen het recht heeft om een leven in harmonie te leiden met menselijke waardigheid. “We hebben allemaal recht op een leven in een gezond milieu. De politiek doet helemaal niets aan de problematiek. We hebben het recht om beschermd te worden.”

Royal Rebellion

In het filmpje dat de organisatie online zette, is te zien hoe de activiste een nationale actie genaamd ‘Royal Rebellion’ aankondigt. “We keren terug naar deze plek op 12 oktober. De bedoeling van die actie is om alle Belgen op te roepen en plaats te laten nemen in de tuin van het paleis voor een serieuze vergadering. Iedereen is welkom. We zullen ons niet gewelddadig opstellen, maar we zullen wel vastberaden zijn. We zullen de gevolgen van onze actie aanvaarden, maar we hebben geen andere keuze.”

Federaal parlement

Op 20 juni voerde de klimaatgroep al een protestactie in Brussel, samen met de organisatie ‘Grootouders voor het Klimaat’. Daarbij probeerden enkele activisten hun handen vast te lijmen aan de hekken van het Federaal Parlement. “De boodschap is dat we in het oog houden wat ze de volgende vijf jaar zullen doen voor het klimaat”, zei Christophe van ‘Extinction Rebellion’.

Happy eco-heroes of the day💚👏

5 brave rebels have entered the garden of the Royal Palace in Brussels to hand-deliver a letter to the king.

They have read the letter inside and police has put them out and fined them.

⚜️Ready for the Royal Rebellion? JOIN US!#OurKingdomIsBurning pic.twitter.com/7zmWqqXvQP Extinction Rebellion Belgium(@ XR_Belgium) link