Actiris zet bedrijven in de bloemetjes die actie ondernemen tegen discriminatie JCV

24 januari 2020

13u25 0 Brussel 28 Brusselse werkgevers werden vrijdag beloond voor hun inspanningen om diversiteit op de werkvloer te promoten. Zij krijgen het officiële diversiteitslabel van de diversiteitsdienst van Actiris. Voor de elfde editie van de uitreiking was er een recordaantal laureaten.

De 28 laureaten werkten elk in samenwerking met Actiris een diversiteitplan uit. Dat houdt in dat de werkgever inspanning doet om diversiteit te promoten en om discriminatie te bestrijden.

Actiris biedt sinds begin dit jaar begeleiding op maat aan. Zo kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een ‘miniplan’ laten opstellen dat enkele snelle oplossingen biedt. Daarbij hoort 5.000 euro aan financiële steun. Daarnaast is er ook het ‘globaal plan’ waarbij de diversiteit binnen een organisatie helemaal herdacht wordt. Daarbij hoort ook een steunplafond van 10.000 euro.

De diversiteitsdienst van Actiris heeft in totaal al meer dan 200 werkgevers geholpen bij hun diversiteitsplan, goed voor een totaal van 92 000 Brusselse werknemers: 65 000 binnen de privésector en 27 000 binnen de publieke. In 2019 was er een verdubbeling van het aantal begeleide privébedrijven, van 22 naar 44 werkgevers.

Ondaks het recordaantalm laureaten, is er toch nog werk aan de winkel, zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi). “De échte uitdaging in Brussel is om elke Brusselaar, onafhankelijk van hun leeftijd, geslacht, woonplaats of origine, toegang tot werk te geven. Diversiteit is een potentiële rijkdom voor werkgevers”, zegt hij. “Maar vandaag blijven er enkele obstakels in de weg staan van een echte bedrijfsstrategie. Daarom ontwikkelen de publieke diensten aangepaste tools zoals de diversiteitsplannen en -labels, en werken ze met de Brusselse ondernemingen, om van diversiteit een echte rijkdom te maken”.