Actiris lanceert opleiding tegen discriminatie JCV

13 november 2019

11u39

Bron: Belga 0 Brussel Arbeidsbemiddelingsdienst Actiris lanceert een opleiding en een handleiding die haar werknemers, haar partners en rekruteerders moet leren omgaan met discriminerende vragen. De tool ‘Discrino’ helpt in drie stappen te reageren op de, vaak nog onbewuste, discriminatie.

De opleiding en het bijhorende handboekje werden in de eerste plaats ontwikkeld voor rekruteerders. Actiris merkte echter dat veel van de eigen consulenten en hun partners, zoals OCMW’s, werkwinkels of interimmedewerkers, regelmatig geconfronteerd werden met discriminerende vragen zoals “geen ouderen” of “geen vrouwen”. “Het gebeurt nog te vaak. Hoe vaak is niet te zeggen. Er zijn cijfers van Unia die stijgen, maar we zijn zeker dat er ook te weinig wordt gemeld. Het is ook niet altijd bewust. Soms heeft iemand graag een gemotiveerde werknemer en denkt die daarom dat dit sowieso een jongere moet zijn”, vertelt Actiris-woordvoerder Jan Gatz.

Gids

De gratis opleiding en gids Discrino tonen in drie stappen hoe je hierop gepast kan reageren. De eerste stap is de vaststelling of het om van één van de negentien door de wet beschermde criteria gaat, zoals bijvoorbeeld het weigeren van oudere sollicitanten. Nadien probeer je zo goed mogelijk te weten te komen wat de onderliggende remmingen zijn van de werkgever, om dan tot slot een gepast antwoord te geven op basis van de vele beschikbare argumentatietechnieken. In november worden er door Actiris al drie opleidingen gegeven en het is de bedoeling om dat aantal uit te breiden en op te drijven in 2020.

