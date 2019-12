Actiris lanceert gratis telefoonnummer om discriminatie bij sollicitatie te melden JCV

02 december 2019

11u10 0 Brussel De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris komt met een gratis telefoonnummer waarop mensen een melding kunnen maken van discriminatie bij een sollicitatie. Volgens Actiris is dit nodig door de zwakke score van ons land op vlak van discriminatie op de arbeidsmarkt

Het nummer wordt komende woensdag officieel gelanceerd en moet het makkelijker maken om discriminatie te melden. “In 2018 kreeg Unia 1.629 meldingen van discriminatie op de werkvloer, een stijging van 63 procent in vijf jaar. En dat is nog maar het zichtbare deel van de ijsschots”, zo laat Actiris weten. “Uit onderzoek bleek al dat ongelijkheid op de arbeidsmarkt volgens afkomst zeer groot en structureel is.”

Actiris wil zich echter niet alleen richten op discriminatie voor huidskleur of afkomst. “Elke dag worden in Brussel werkzoekenden gediscrimineerd op basis van handicap, leeftijd, hun gezondheidstoestand of hun geloofsovertuiging”, klinkt het. “In het algemeen zijn vrouwen vaker het slachtoffer.”

Naast het nummer lanceert Actiris ook haar vernieuwde antidiscriminatiedienst. Buiten het nieuwe telefoonnummer krijgt die ook een bredere opdracht en meer mensen.

