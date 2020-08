Actiris lanceert Brulingua-app: schaaf je talenkennis gratis bij

JMBB

26 augustus 2020

12u22 0 Brussel Brulingua, het online taalplatform waarmee je gratis een van de landstalen of het Engels kunt leren, kent nu ook een app-versie.

Het belang van taalkennis kan in het Brussels Gewest niet onderschat worden: vijftig procent van de vacatures in de Brusselse regio vereist een zekere talenkennis. De Brulingua-app moet de gebruikers meer flexibiliteit en beweeglijkheid geven bij hun zelfstudie.

Het platform Brulingua is reeds sinds 2013 online. In de eerste plaats was het enkel bedoeld voor werkzoekenden, maar sinds 2018 staat het gratis ter beschikking voor alle Brusselaars. In totaal hebben al meer dan 60.000 personen een profiel aangemaakt. Je kan er vier talen leren (Nederlands, Frans, Engels en Duits) en vindt er oefeningen voor alle niveaus. Tijdens de lockdown steeg het aantal sessies met 70%. Heel wat Brusselaars maakten dus van de nood een deugd door hun talenkennis bij te schaven.

Verplichte kost

“De economische crisis zal voor minder vacatures zorgen en meer werkzoekenden. Het leren van vaardigheden, en dan vooral taalvaardigheden, moet verplichte kost worden voor werkzoekenden. Zo worden ze sneller opgepikt door de werkgevers. Met de app Brulingua, die volledig gratis is voor alle Brusselaars, zet Actiris een nieuwe stap richting de digitalisering en kunnen werkzoekenden hun talenkennis verbeteren op het openbaar vervoer, in een wachtkamer of gewoon thuis”, reageert Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister van Werk.