Actiris Inclusive wordt het adres voor discriminatie bij werkzoekenden: “Drie diploma’s en al twee jaar op zoek naar een job” JCV

04 december 2019

16u22 1 Brussel De arbeidsbemiddelingsdienst Actiris stelde woensdag haar nieuwe anti-discriminatieloket Actiris Inclusive voor. Daarbij hoorde ook een nieuw gratis telefoonnummer waarop discriminatie kon worden gesignaleerd.

België blijft volgens Actiris slecht scoren op discriminatie op de arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral over mensen van buitenlandse afkomst. “Ik heb mijn doktersdiploma behaald in Afrika, maar het wordt niet erkend in België”, zegt Joseph (32). “Ik liet de moed niet zakken en volgde een masteropleiding in de Gezondheidszorg en een tweede in Medische Specialisatie. Ik heb drie masterdiploma’s en spreek perfect Frans en Engels. En toch zoek ik al twee jaar naar een job en heb ik al 150 keer gesolliciteerd, zonder resultaat.”

Contactpunt

De nieuwe dienst Actiris Inclusive wil in de komende jaren het centrale contactpunt worden om in Brussel discriminatie bij het solliciteren te melden. Naast het gratis telefoonnummer 0800 35 089 wordt ook een online formulier gelanceerd. Vorig jaar liep er slechts een honderdtal meldingen van discriminatie binnen, maar dit zou slechts het topje van de ijsberg zijn. Een kandidaat met een buitenlandse naam zou drie keer minder kans maken om aangeworven te worden.

Niet alleen mensen van buitenlandse afkomst kijken tegen discriminatie aan. “80 procent van de Brusselse werkzoekenden is van buitenlandse afkomst”, zegt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris. “Maar binnen die overige 20 procent zijn er nog jongeren onder 25 jaar, ouderen van 50 jaar en meer, vrouwen of mensen met een handicap. Zo kom je misschien wel aan 95 procent mensen die mogelijk gediscrimineerd worden.”

Het team van Actiris Inclusive moet gediscrimineerde personen alsnog aan een job helpen. Tegelijk zullen ze ook werkzoekenden informeren en professionals sensibiliseren over de problematiek. Woensdag na de voorstelling van de nieuwe anti-discriminatiedienst werden er al meteen workshops gehouden rond het thema.