Actiris en VDAB willen Brusselaars warm maken voor een job in Vlaanderen JMBB

25 september 2020

15u19 0 Brussel Actiris en VDAB kondigen een nieuwe campagne aan waarmee ze Brusselaars aan een job in Vlaanderen willen helpen. In de Vlaamse Rand zou één vacature op vijf onbeantwoord blijven.

Ondanks de impact van de coronacrisis op het aantal vacatures, zijn er momenteel nog 1.743 openstaande vacatures in de Vlaamse Rand. In Vlaanderen zijn dat er in totaal 23.000. In 2019 werkten 57.000 Brusselaars in Vlaanderen, wat een stijging is van 21 procent op vijf jaar tijd. Maar deze stijging volstaat niet om het aantal gepensioneerden te vervangen, laat Actiris weten: de Belgische werkgeversorganisatie Agoria voorspelt namelijk dat zo’n miljoen Vlamingen op pensioen zullen gaan tussen nu en 2030. De vergrijzing zal het aantal vacatures in Vlaanderen dus alleen maar doen toenemen.

Daarom lanceren Actiris en VDAB, de Brusselse en Vlaamse diensten voor werkgelegenheid, samen de campagne ‘Een job, c’est aussi un job’ om werkzoekenden aan te moedigen om zowel geografische als taalbarrières te doorbreken. Want één vacature op drie in de Rand zou niet om specifieke talenkennis vragen.

Actiris en VDAB organiseren in de komende weken ook nog infosessies over de verschillende taalopleidingen en jobmogelijkheden.