Actievoerster wil gele hesjes aan informateurs geven SHVM

07 oktober 2019

20u03 0 Brussel Even ontstond maandagnamiddag opschudding aan het koninklijk paleis, toen beide informateurs aankwamen. De Limburgse Bettina probeerde in het paleis binnen te raken door achter de auto van het informateursduo naar binnen te glippen. De politie kon de vrouw na enkele meters al vatten.

De actievoerster wilde naar verluid twee gele hesjes afgeven aan de informateurs. Die werden door de politie in beslag genomen. Na de actie vertelde Bettina haar verhaal op Facebook: “Ik heb geprobeerd om een geel hesje af te geven aan de koning, Didier Reynders en Vandelanotte. Het is me niet gelukt, zoals we vermoedden. Maar, ik ben wel voorbij de barricade geraakt. Aanvankelijk dacht ik dat ik mezelf in de nesten had gewerkt, en dat ik zo’n zes à twaalf uur in de cel moest doorbrengen.”

Verder verklaart ze dat ze goed meewerkte met de politie. “Het was zeker niet mijn bedoeling om amok te maken. Ik wou iedereen eraan herinneren dat wij, de Gele Hesjes, nog steeds bestaan.”