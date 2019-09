Actievoerders klappen honderd keer om ambitieus klimaatplan te eisen Margo Koekoekx

22 september 2019

17u34

Bron: Belga 1 Brussel Deze week stond reeds in het teken van mobiliteit en milieuvriendelijk vervoer. Daarbij aansluitend hebben op het Jean Rayplein in Brussel zondagmiddag zo’n 300 mensen deelgenomen aan een protestbijeenkomst van klimaatorganisatie Rise for Climate. De actievoerders riepen Belgische en Europese politici op het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. “Het Europese budget voor klimaatmaatregelen dat zogezegd prioriteit heeft, gaat de komende jaren wel met 1,3 procent achteruit. En dat terwijl de Europese Centrale Bank 240 miljard in de economie gaat pompen maar voor een klimaatbank zou geen geld zijn? Onzin en onaanvaardbaar”, klonk het.

Afgelopen vrijdag kwamen tienduizenden mensen ter wereld op straat en betoogden ze voor het klimaat. Toch vinden de actievoerders dat de boodschap nog steeds niet is doorgedrongen bij de Belgische en de Europese politici. “Vanaf vandaag heeft België nog honderd dagen om een ambitieus klimaatplan op tafel te leggen. Het vorige was volledig ontoereikend, een warboel van losstaande maatregelen zonder enige doordachte visie. Dat moet anders”, aldus de actievoerders.

De resterende tijdsspanne van honderd dagen werd door de actievoerders nog eens benadrukt door honderd maal in de handen te klappen. Om de deadline nog visueler te maken zal op de website van de Klimaatcoalitie een aftelklok te zien zijn, deze eindigt op 31 december.

Naast de Belgische politici richtten de actievoerders hun protest ook tegen de Europese overheden. “De Europese Centrale Bank gaat 240 miljard aan de banken geven om de economie op gang te houden maar een echte klimaatbank met eigen fondsen is niet mogelijk? Ze zouden die 240 miljard beter in klimaatmaatregelen investeren, dat zou duurzame jobs opleveren.” Ze pleitten dan ook voor een klimaatbank die jaarlijk 300 miljard kan investeren én een verbod opdat privébanken investeren in fossiele brandstoffen.

“Vanaf maandag 23 september en tot 17 oktober gaan we alle Europese parlementsleden benaderen en er bij hen op aandringen de nieuwe Europese Commissie niet goed te keuren als ze geen garanties geeft voor effectieve klimaatmaatregelen”, aldus de betogers, die hun actie afsloten met een menselijke ketting in het Leopoldpark.