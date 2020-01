Actievoerders heropenen voetgangerstunnel: “Wanneer komen er echte oplossingen voor de daklozenproblematiek?” WHW

25 januari 2020

20u11 0 Brussel Een groep Brusselse actievoerders heeft vrijdagnacht de voetgangerstunnel aan de Fonsnylaan heropend. De tunnel, tussen de Veeartsenstraat en de Fonsnylaan in Sint-Gillis, was in 2018 afgesloten omdat die door daklozen gebruikt werd als overdekte slaapplaats. Met hun actie willen de Brusselaars het gebrek aan beleid rond dakloosheid en leegstand aanklagen.

De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) was niet op de hoogte van de actie. De sluiting van de tunnel zette sinds de zomer van 2018 kwaad bloed. De tunnel werd immers gebruikt door daklozen, zwervers en andere mensen gebruikt om er te overnachten en te verblijven, maar was ook een belangrijke schakel in het fietsroute-netwerk doorheen Brussel.

“In het Brussels gewest staan ongeveer 15.000 à 30.000 gebouwen leeg, die in een veel betere staat zijn dan deze tunnel”, klinkt het bij de actievoerders. “Daar tegenover zijn er ongeveer vijfduizend daklozen en hun aantal blijft stijgen. Wanneer komen er structurele oplossingen in plaats van dit soort esthetische ingrepen die het probleem enkel verdoezelen en verschuiven? Het verdrijven van daklozen lost niet op. Met de nodige middelen kan dakloosheid bestreden worden. Leegstand tegengaan is daar één van.”