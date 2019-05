Actievoerder verbrand in Haren, brandweer moet gasflessen uit het vuur halen JCV

15u06 1 Brussel Bij een brand in een schuurtje in Haren is donderdag een persoon zwaar verbrand en een andere licht verbrand geraakt. Dat zegt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer is een van de actievoerders tegen de gevangenis van Haren.

De brandweer werd donderdag rond 22.20 uur opgeroepen voor een brand op het terrein van de Keelbeek. Daar hebben actievoerders die protesteren tegen de gevangenis van Haren hun tenten opgeslagen.

Het vuur was ontstaan in een oude schuur. “De oorzaak was een kookpot met hete olie”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Het was erg moeilijk om de schuur te betreden om het vuur te blussen. Er waren ook enkele kleine explosies door gasflessen die in de schuur lagen. We zijn er wel in geslaagd om drie flessen met 10 kilogram aan propaan weg te halen voor ze ontploften.”

Een persoon in de schuur liep bij de brand derdegraads brandwonden op. Een andere persoon raakte lichtgewond, maar die was niet langer ter plaatse toen de hulpdiensten arriveerden.