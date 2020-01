Actiegroepen voor verkeersveiligheid bundelen de krachten: “Mobiliteitsbeleid heeft grote omslag nodig” JCV

15 januari 2020

11u55 0 Brussel De afgelopen en maanden doken er in verschillende Brusselse gemeenten actiecomités voor meer verkeersveiligheid op. Die bundelen nu de krachten in de nieuwe beweging Heroes for Zero. Aan de vooravond van een nieuwe Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid willen zij extra druk op de politieke ketel zetten. “Wij streven naar 0 doden en zwaargewonden in het Brussels verkeer tegen 2030.”

Heroes for Zero is geen nieuwe actiegroep, maar wil zijn best doen om de al bestaande groepen meer slagkracht te geven. “Daarom hebben we een vzw opgericht die een soort koepel moet vormen boven al de lokale groepen”, zegt mede-oprichter Wiet Vandaele. “Tot nu toe werkte elke groep op eigen kracht. De bedoeling is dat we die via de vzw Heroes for Zero beter kunnen ondersteunen. Tot nu toe gebeurde alles door de inzet en de goodwill van vrijwilligers, maar dat zorgt ervoor dat er niet altijd de nodige tijd of middelen zijn. Bovendien zijn de groepen heel goed in druk zetten op lokale politici, maar sommige dingen zitten op een hoger niveau. Daarvoor moet je bij de federale overheid, het Brussels Gewest of bijvoorbeeld de MIVB aankloppen.”

Fondsen

De nieuwe organisatie zal zich ook bezig houden met het verzamelen van fondsen. “Dat gaat voorlopig om eerder kleine dingen, zoals folders kopiëren voor bij een plaatselijke actie”, zegt Vandaele. “Een ander voorbeeld is de Warmste Week, die net is afgelopen. Om je daar te registreren als goed doel, moet je een vzw hebben. Nog een doel is om de drempel te verlagen voor nieuwe groepen. Nu zijn we actief met acht groepen en we merken dat het ook leeft in andere gemeenten, maar dat het soms moeilijk is om de stap te zetten.”

Het eerste initiatief van Heroes for Zero wordt de staten-generaal voor Verkeersveiligheid van donderdag. “We schrokken even bij het zien van het programma”, zegt Vandaele. “Het leek erg op een ambtelijk onderonsje. We hebben onze voet tussen de deur moeten steken om spreektijd te krijgen. Je ziet toch meer en meer dat ook de burger zijn stem opeist in deze discussies.”

Ambitie

De ambities van de groep zijn in ieder geval niet min: 0 doden en zwaargewonden in het Brusselse verkeer tegen 2030. “De Brusselse regering beloofde een decennium geleden op de toenmalige Staten-Generaal te werken aan een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2020. Dat is faliekant mislukt. We zitten nog altijd op het niveau van 2010. We hebben nood aan een grote omslag van het mobiliteitsbeleid. Die moet snel gebeuren. Straffere keuzes dringen zich op en duurzame vervoermiddelen moeten prioriteit krijgen. Blijven inzetten op de auto zal enkel leiden tot een langere status quo,” besluit Wiet Vandaele,

De vzw heeft dertig stichtende leden, verspreid over het hele Brusselse gewest. Heroes for Zero overkoepelt de actiegroepen 1140/0 (Evere), 1060/0 (Sint Gillis), 1000 en 1020/0 (Brussel-Stad en Laken), 1210/0 (Sint-Joost-ten-Node), 1080/0 (Molenbeek), 1082/0 (Sint-Agatha-Berchem), 1030/0 (Schaarbeek) en 1081/0 (Koekelberg).