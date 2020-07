Actiegroep Pool is Cool komt met mobiele waterpret voor speelstraten JCV

06 juli 2020

11u39 0 Brussel Wie deze zomer een speelstraat of een activiteit opzet in Brussel kan daarvoor bij actiegroep ‘Pool is Cool’ een ‘watermonster’ reserveren. Dat is een mobiel platform waarop verschillende tuinslangen worden vastgemaakt. Zo kunnen kinderen toch nog wat waterpret beleven deze zomer.

‘Pool is Cool’ wil de ‘watermonsters’, zoals ze genoemd worden, ter beschikking stellen van burgers die een speelstraat opzetten, jeugdorganisaties en culturele activiteiten. Zo wil de organisatie deze zomer toch een beetje waterpret tot in de Brusselse straten brengen. De monsters in kwestie zijn kleine mobiele installaties waarop verschillende tuinslangen kunnen worden vastgemaakt. Ze kunnen zowel per wagen als per bakfiets verplaatst worden. Wie een watermonster wil vastleggen kan dat doen via de website van ‘Pool is Cool’.

Eind mei schoof Pool is Cool ook al het idee naar voor om midden in een industrieterrein langs de Zenne in Vorst een nieuw openluchtzwembad neer te poten. Door de coronacrisis zal dat idee dit jaar alvast niet doorgaan.