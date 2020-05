Actiegroep lanceert idee voor openluchtzwembad langs de Zenne in Vorst JCV

25 mei 2020

16u27 0 Brussel Actiegroep Pool Is Cool komt met het idee om midden in een industrieterrein langs de Zenne een nieuw openluchtzwembad neer te poten. De gemeente zelf wil sowieso een zwembad bouwen, maar heeft nog geen beslissing genomen.

Pool is Cool ijvert al langer voor een openluchtzwembad in Brussel. Vorige zomer organiseerden ze nog testen in verschillende Brusselse vijvers. Nu komen ze met het voorstel om een site langs de Zenne in Vorst om te vormen tot een openluchtzwembad. “De gemeente denkt na hoe ze het gebied moeten hervormen binnen een wijkcontract”, zegt Paul Steinbrück van Pool is Cool. “Een openluchtzwembad leek ons daarom een uitstekend voorstel. De gemeente wil zelf ook al langer een zwembad bouwen en de combinatie van een binnen- en buitenzwembad zou ideaal zijn.”

Probleem is wel dat de gekozen site momenteel zeer slecht bereikbaar is en midden tussen de sporen en de industrie ligt. “De locatie is inderdaad niet goed toegankelijk”, zegt Steinbrück. “Maar een zwembad is een interessante kans om deze locatie te ontwikkelen. Bovendien zit je maar op een paar honderd meter van het Zuidstation. Dit zou volk trekken van over heel Brussel en daarvoor kan je de toegang wel verbeteren.”