Actie voor kernenergie aan Centraal Station

20 oktober 2019

19u24

Bron: Belga 0 Brussel Een dertigtal personen heeft zondagmiddag actie gevoerd in het kader van Stand up fort Nuclear, een initiatief van Nuclear Pride Coalition en de Belgische 100 TWh. Zij spraken hun steun uit voor het verdere gebruik van kernenergie. Ongeveer 200 flyers werden uitgedeeld aan voorbijgangers.

Het evenement vond dit jaar plaats in 32 steden over de hele wereld. Een eerste Belgische editie was al in april 2018 georganiseerd onder de naam “Nuclear Pride Fest”.

Twee tribunes werden geïnstalleerd op het Europakruispunt tegenover het Centraal Station. Voorbijgangers konden informatie over kernenergie vragen en deelnemen aan kleine evenementen.

“Wij zijn burgers voor kernenergie, zonder connectie met de kernenergiesector”, zegt Paul Bossens, organisator van het evenement. “Voor ons is dit de oplossing om het klimaat- en energievraagstuk aan te pakken. Onze mening wordt door veel burgers gedeeld, maar er is een enorme sociale druk die dit punt moeilijk laat gelden. Koolstofarme en goedkope energie, het zorgt ook voor onafhankelijkheid van de olieproducerende landen en weersomstandigheden. We willen niet dat onze regering de kernenergie vervangt door gas dat meer CO2 zou produceren en dat meer zou kosten voor de burgers.”