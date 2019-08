Achtjarige fietser aangereden aan Hertogin van Brabantplein JCV

08 augustus 2019

12u46 0 Brussel Woensdagavond is op het Hertogin van Brabantplein in Sint-Jans-Molenbeek een achtjarige jongen aangereden terwijl die met zijn fiets op stap was. De jongen werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 23 uur aan de tramhalte Hertogin van Brabant. De achtjarige Yousuf werd er met zijn fiets aangereden door een Peugeot. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, zo laat de politiezone West weten.

De vader van de jongen was aanwezig bij het ongeval en vergezelde hem naar het ziekenhuis. De jongen raakte slecht lichtgewond en was nooit in levensgevaar.