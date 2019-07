Achtervolging mondt uit in crash WHW

09 juli 2019

13u15 0 Brussel Afgelopen nacht is bij een politieachtervolging een voertuig gecrasht. De verdachte was onder invloed van drugs en kon worden opgepakt.

Een patrouille van de politiezone Montgomery wilde afgelopen nacht een wagen controleren die een defect achterlicht had. Toen de bestuurder de zwaailichten zag, sloeg hij op de vlucht. Het kwam tot een achtervolging die van Etterbeek over Brussel naar Sint-Gillis ging. Daar verloor de vluchtende bestuurder de controle over het stuur en veroorzaakte hij een ongeval waarbij zijn wagen op de flank terechtkwam. Hij en zijn passagier werden opgepakt. In de wagen werd een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. De bestuurder was ook onder invloed van drugs.”