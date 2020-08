Acht kilo cannabis in huis maar toch geen straf Wouter Hertogs

31 augustus 2020

15u41

Bron: La Capitale 0 Brussel Twee Brusselse twintigers hebben de opschorting gekregen voor het verhandelen van cannabis. De twee werden in 2012 tegengehouden met 8 kilogram cannabis in hun wagen. Omdat het onderzoek zo traag vorderde besloot de rechtbank de twee geen straf te geven.

Acht jaar geleden, in maart 2012, werden de twee tegengehouden. Een van hen had 100 gram cannabisresine op zak. Bij een huiszoeking werd bij de andere beklaagde maar liefst 8 kilogram cannabisresine aangetroffen. Daarnaast bleek er 7.500 euro in zijn woning te liggen.

Ze ontkenden drugs te dealen, maar gaven aan dat ze de cannabis tegen betaling bewaarden voor een vriend van hen. Daarom werden ze vervolgd voor het bezit van cannabis. Om onbekende redenen raakte het onderzoek in het slop. Jarenlang lag het stof te vergaren in een van de kasten van het justitiepaleis. Uiteindelijk werd de zaak pas in 2019 doorverwezen. Een manifeste overtreding van de redelijke termijn, aldus de rechter die hen daarom de opschorting gaf.