Acht jaar cel voor vermoedelijke afrekening WHW

26 juni 2019

17u31 0 Brussel Een man die op 7 februari het vuur opende op de bestuurder van een wagen is veroordeeld tot 8 jaar cel. Volgens het parket ging het om een afrekening in het criminele milieu.

Op 7 februari werd omstreeks 17.00 uur vlakbij het Jacques Franckplein drie keer met een riotgun geschoten op een voertuig. De achterruit raakte verbrijzeld en er werden kogelinslagen gevonden in de hoofdsteunen van de bestuurderszetel. De bestuurder van de wagen raakte als bij wonder slechts lichtgewond en werd in shocktoestand naar het ziekenhuis gevoerd. In de loop van die avond mocht hij het ziekenhuis evenwel al verlaten. Hij weigerde echter elke medewerking aan het onderzoek.

Een drietal weken na de schietpartij bood de schutter, de 21-jarige Mohamed M., zich bij de politie aan. “Ik had enkel geschoten om enkele vechtende jongeren tot bedaren te brengen”, klonk het. Ook bij de behandeling van zijn zaak vier weken geleden toonde hij zich weinig spraakzaam. Het Brusselse parket hechtte alvast weinig geloof aan zijn versie en is ervan overtuigd dat het ging om een afrekening in het criminele milieu. Het openbaar ministerie baseerde zich daarvoor onder meer op de beelden van bewakingscamera’s uit de buurt en het telefonie-onderzoek en eiste tien jaar cel. De rechtbank volgde deze these en gaf hem 8 jaar cel.