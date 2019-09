Academische Opening roept op tot meer samenwerking tussen de gemeenschappen SZM

18u37 0 Brussel De VUB en ULB vierden respectievelijk hun 50ste en 185ste verjaardag met een gemeenschappelijke Academische Opening in het bijzijn van Koning Filip en meer dan 7.000 genodigden. Rectoren Caroline Pauwels (VUB) en Yvon Englert (ULB) riepen op voor meer samenwerking tussen de gemeenschappen in ons land.

VUB en ULB openen voor het eerst sinds een halve eeuw hun academische jaar samen. Ze delen een geschiedenis van 185 jaar. De unieke gebeurtenis had een belangrijke symbolische boodschap. Ze riepen op voor een intensere samenwerking en dialoog tussen alle gemeenschappen in ons land. De rectoren kondigen ook aan dat ze in Brussel een actieve rol zullen blijven spelen.

Koning Filip reikte op deze opening van het academisch jaar drie prijzen uit aan studenten die een bijzondere bijdrage leverden aan de samenwerking en dialoog tussen gemeenschappen. Als afsluiter organiseerden VUB en ULB voor de 7.000 gasten een heus festival met muziekoptredens van onder meer Straz, Blu Samu, l’Or du Commun, DJ Fox Adam en Kara.