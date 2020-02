Absolute top van padelwereld eind september voor officieel tornooi in Tour & Taxis en ook u kan toppers bekampen Organisatie verwacht 20.000 toeschouwers voor eerste World Padel Tour in ons land Robby Dierickx

22 februari 2020

Brussel Eind september en begin oktober is Tour & Taxis in Brussel het decor van het allereerste officiële World Padel Tour-tornooi in ons land. De 52 beste padelspelers ter wereld zakken dan naar onze hoofdstad af om mekaar te bekampen. Ook alle Belgische spelers komen dankzij een prekwalificatietornooi in aanmerking voor de hoofdtabel. De organisatie verwacht zowat 20.000 bezoekers.

Paquito Navarro, Fernando Belasteguín, Pablo Lima en Juan Lebrón: die namen doen misschien niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen, maar de absolute top van de padelwereld – vergelijkbaar met Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic in het tenniscircuit – komt eind september en begin oktober wel naar ons land voor het eerste officiële tornooi van de World Padel Tour, het wereldkampioenschap zeg maar. Na drie exhibitietornooien in onze hoofdstad, waarbij ook al enkele wereldtoppers demonstratiewedstrijden speelden tegen onder meer Olivier Rochus, Thomas Buffel en Sabine Appelmans, gooit de World Padel Tour België het nu over een andere boeg. Meteen na het laatste exhibitietornooi, dat in september 10.000 toeschouwers naar het Brusselse Rogierplein lokte, liet voorzitter Vincent Laureyssens al weten dat hij een officieel tornooi van het wereldkampioenschap ambieerde. En daar is hij nu in geslaagd, want toen de World Padel Tour enkele weken geleden haar kalender voor 2020 bekend maakte, prijkte ook onze hoofdstad tussen de – voornamelijk Spaanse - steden.

2.600 toeschouwers per dag

De Nagelmackers Brussels Padel Open zal van dinsdag 29 september tot en met zondag 4 oktober plaatsvinden in Tour & Taxis en dus niet in Paleis 12 of Vorst Nationaal zoals aanvankelijk aangegeven werd. “Tour & Taxis is een uitstekende locatie”, meent Vincent Laureyssens. “Binnenin de gebouwen zullen we twee padelvelden aanleggen. Rond het ene veld komt een tribune met 2.600 zitjes, terwijl 250 mensen de wedstrijden op het tweede veld kunnen volgen. Daarnaast komt er ook een groot padeldorp met allerlei activiteiten. Alles zal indoor plaatsvinden, want vorig jaar viel ons exhibitietornooi op het Rogierplein nog letterlijk in het water op de slotdag. Toen moesten we verhuizen naar een veel kleinere indoorlocatie in Genval, waardoor 4.000 mensen die tickets hadden niet aanwezig konden zijn. We willen ons niet twee keer aan dezelfde steen stoten.”

De padelsport mag dan wel steeds populairder worden in ons land – met in Vlaanderen meer dan 250 terreinen en 15.000 spelers – toch is het opvallend dat de World Padel Tour halt houdt in Brussel. De tornooien vinden immers voornamelijk in Spanje, Portugal en Zuid-Amerika plaats. De voorbije drie jaar was er ook een officieel tornooi in Zweden en komende zomer staat ook Italië op de agenda.

Prekwalificaties in clubs

“Op Zweden na zijn we het eerste Noord-Europese land dat een echt tornooi mag organiseren”, aldus een fiere Vincent Laureyssens. “We verwachten dan ook zowat 20.000 toeschouwers. Daarnaast willen we ook alle Belgische spelers de kans geven om zich te kwalificeren voor de hoofdtabel. Vanuit de prekwalificaties, die tussen 15 augustus en 26 september bij alle Belgische clubs zullen plaatsvinden, stoten vier duo’s door naar de kwalificaties. Daar zullen ze met zowat 250 andere kwalificatiespelers van over heel de wereld voor acht tickets voor de hoofdtabel strijden. Behalve de acht spelers die zich via die weg kwalificeren zal de hoofdtabel ook de 52 beste mannelijke spelers ter wereld tellen en de vier beste gerangschikte Belgen. Dit tornooi zal Brussel dan ook als padelstad op de kaart zetten.”