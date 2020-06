AB zal pas begin september de deuren opnieuw openen JCV

04 juni 2020

08u38 0 Brussel De Ancienne Belgique (AB) zal pas vanaf begin september opnieuw open gaan voor het grote publiek, hoewel beperkte culturele activiteiten al vanaf begin volgende maand toegestaan zijn. De concertzaal wil na de zomervakantie met een alternatief programma komen.

De grote zaal van de AB wordt op dit moment ingenomen door studenten van de KU Leuven en Odisee Hogeschool die er hun examens afleggen. Dat zal nog de hele maand juni zo zijn, maar in juli en augustus zal de zaal opnieuw leeg zijn. “De deuren blijven gesloten tot 31 augustus en we mikken vol op september”, vertelt Jens Van den Wyngaert, woordvoerder van de AB. “We werken aan een alternatief artistiek programma dat we dan kunnen uitvoeren. De concrete invulling daarvan kunnen we nog niet bekend maken. En we weten we nog niet hoe de situatie dan zal zijn.”

Mogelijk kan het podium wel gevuld worden door repeterende artiesten die nood hebben aan een ruimte, al is ook dat nog onzeker. “We bekijken nu pistes zoals residenties voor artiesten. Dat zijn plannen die op tafel liggen”, bevestigt Van den Wyngaert.

De AB zorgt eind augustus traditioneel voor de goede sfeer en muziek tijdens Boterhammen in het Park in het Warandepark, maar dat festival was al uitgesteld en blijft het ook, ondanks de versoepeling. “Dat is nu te kort dag. Volgend jaar zullen we het hernemen, maar nu krijgen we het niet meer rond om het te organiseren op een manier die we graag zouden willen”, verklaart Van den Wyngaert.