AB viert 40 jaar ook op Autoloze Zondag SZM

18 september 2019

18u04 0 Brussel Concertzaal Ancienne Belgique blaast op 21 september 40 kaarsjes uit. Daarvoor halen ze Stephen en David Dewaele van 2manydjs erbij. Maar op 22 september gaat het feest gewoon door, want dan maken ze gebruik van de Autoloze Zondag om tal van concerten op straat verder te zetten.

Het openingsfeest van 40 jaar AB, op 21 september, heeft 2manydjs als headliner. Van 22 tot 5 uur ‘s ochtends worden in de Grote Zaal zowel als in de Club de dansbenen opgewarmd. Een ticket om de 40 jaar van de AB mee te vieren kost 20 euro. Een dag later, tijdens de Autoloze Zondag op 22 september, trekt de AB de Anspachlaan op met het gratis festival, Global Street Sounds. Om 15 uur treedt Daniel Dzidzonu op, een trompettist met roots in Togo. Met zijn aanstekelijke afrobeat wordt er veel volk voor en op het podium verwacht. La Yegros neemt daarna om 17 uur over met hun Argentijnse folkinvloeden en hier en daar electro-injecties.

Vanaf 19 uur gaat het feest gratis verder in de Club met Susobrino, een 24-jarige producer die de exotische klanken gaat verderzetten met nog steeds een ritmische toets. Nuri sluit de avond af om 20.30 uur met een knipoog naar zijn Tunesische roots.

Maar er is meer. De AB trekt voor hun verjaardag zelfs naar kerken. Op 25 september palmen de Duitse pianovirtuoos Martin Kohlstedt en de IJslandse componist Jóhann Jóhannsson de Begijnhofkerk in, op 6 november komt het Londense jazzcollectief Church of Sound naar kunstencentrum Les Brigitinnes en op 16 december treden Le Mystère des Voix Bulgares op de machtige Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.