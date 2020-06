AB start opnieuw op 1 september met kleinschalige concerten: “Focus op intieme shows” JCV

30 juni 2020

11u15 0 Brussel Vanaf 1 september kunnen muziekliefhebbers opnieuw door de deuren van de Ancienne Belgique lopen. Grote shows met buitenlandse artiesten zijn nog niet voor meteen. De AB kiest door de coronacrisis voor klein en intiem.

De grote zaal van de AB wordt voor de gelegenheid omgevormd tot het AB Theater en daar mag je maximum met 200 mensen tegelijk binnen. “De focus ligt hierbij op intimistische sfeervolle shows in een aangepast decor”, zo laat de AB weten. “Artiesten wordt gevraagd om stripped down te spelen of om gloednieuw materiaal voor het eerst met publiek te delen.”

de AB Club wordt op zijn beurt omgevormd wordt tot het AB Salon, met concerten voor een zittend publiek van maximum 40 personen. “De focus ligt hier op hedendaagse electronica, neo-klassiek en improvisatie”, zo zegt de AB. Een programma is er nog niet, dat zal in de loop van juli en augustus bekend gemaakt worden.

Als steunbetuiging kiest de Brusselse concertzaal er dit najaar voor de ticketinkomsten integraal naar de artiesten te laten vloeien. Velen onder hen zagen hun inkomsten tijdens de coronacrisis namelijk stevig dalen of helemaal tot nul herleid worden. Je kan zo rechtstreeks je favoriete artiest steunen.

Dans en theater

Verder lanceert de AB ook een oproep aan andere culturele organisaties. Omdat er de voorbije maanden 250 concerten werden afgezegd, is er in de zalen veel meer tijd en ruimte beschikbaar. Die wordt dan ook ter beschikking gesteld van andere organisaties.

Een laatste nieuwigheid is dat de AB in het najaar wat uit zijn ‘comfort zone’ treedt en opnieuw een aantal dans- en theatergezelschappen ontvangt. In de jaren ‘80 waren theatermakers en choreografen als Jan Fabre, Wim Vandekeybus en Anne Teresa De Keersmaeker kind aan huis in de AB. Die traditie wordt opnieuw opgenomen en een aantal gezelschappen krijgt in het seizoen 2021-2022 een plek op de kalender.