AB laat je concert meepikken vanuit de zetel JCV

17 maart 2020

18u16 0 Brussel De Ancienne Belgique is tot nader order gesloten, maar dat belet je niet om een concert mee te pikken. Via het concept ‘AB Canapé TV’ laat de AB je online mee duiken in de rijke concertgeschiedenis van de zaal.

Elke dag zal de AB online een concert in de kijker zetten. Aftrap is een concert van Iggy Pop uit 1999, eentje dat zelfs later nog uitgebracht werd op plaat onder de titel ‘Live at The Avenue B’. Het concert is te zien via de website van de AB.

Muziekliefhebbers met heel veel tijd omhanden kunnen zich ook op het Youtube-kanaal van de AB storten. Daar kan je tientallen concerten van de afgelopen jaren herbekijken.