AB herneemt vanaf september onder de noemer ‘ABnormal’ JMBB

27 augustus 2020

16u17 0 Brussel “De AB begint naar stof te ruiken in plaats van naar bier, zweet en plezier: we hebben er genoeg van”, luidt het bij de AB. Het Brussels cultuurhuis kondigt aan dat er vanaf september opnieuw concerten zullen plaatsvinden in de Anspachlaan.

Bij die concerten zullen de opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt opgevolgd worden. Op de intieme reeks concerten zullen dus telkens niet meer dan 200 personen aanwezig zijn.

Het programma is honderd procent Belgisch: Blanche, An Pierlé, High Hi, Mintzkov, Marble Sounds, School Is Cool, Liesa Van der Aa, Razen & Kaboom Karavan, Brihang, Brihang Op Kindermaat, Morgan + MEYY, en Coca-Cola Sessions met The Radar Station en Ozark Henry zullen in de AB Theater aantreden. Blanche bijt op 11 september de spits af.

De AB Club vat op 4 oktober aan met een concert van SCHNTZL. Nadien volgen intieme shows van David Edren & Miaux, Ben Bertrand & 64 Feet, Ignatz & Farida Amadou, Brecht Ameel & Karen Willems, Willem Ardui en Mathieu Serruys & Ine Eysermans. In de Club zullen maximum 60 mensen ontvangen worden.

Het voorlopige najaarprogramma is hier terug te vinden.