AB blijft al zeker dicht tot 3 mei JCV

30 maart 2020

15u05 0 Brussel De Ancienne Belgique zal ten vroegste op 4 mei opnieuw open gaan. Dat laat de concerttempel weten via haar website.

In principe gelden de huidige maatregelen tegen het coronavirus maar tot 19 april, met een mogelijke verlenging van twee weken. De AB neemt alvast de vlucht vooruit en zal tot begin mei gesloten blijven. “Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het virus. Tot en met 3 mei worden alle concerten opgeschort en waar mogelijk verplaatst”, klinkt het.

“We moeten realistisch zijn. Het is niet omdat we vanaf 19 april misschien al buiten mogen, dat we dan meteen met velen in een concertzaal moeten gaan staan”, zegt woordvoerder Jens Van den Wyngaert. “We willen onze maatschappelijke rol opnemen en de deuren daarom preventief wat langer sluiten.”

Samen met andere Brusselse cultuurhuizen nam de AB al bij de start van de crisis het voortouw door te sluiten voor dat door de overheid verplicht werd.

Kopers van een ticket zullen per mail op de hoogte worden gebracht van wijzigingen van hun concert. Aangekochte tickets blijven geldig of worden terugbetaald in geval van een annulering.