Aap te koop op tweedehandssite: politie neemt dier in beslag JCV

22 augustus 2019

15u20 4 Brussel De politie van de Zone West heeft in Jette een opmerkelijke tweedehandsverkoop kunnen onderscheppen. Een man bood er een kleine aap aan voor de ronde prijs van 3.800 euro. Het dier is in beslag genomen en verblijft in een opvangcentrum.

De politie vernam dat de roodhandtamarin, een apensoort die vooral voorkomt in het noorden van Brazilië, te koop werd aangeboden op 2ememain.be, de Franstalige tegenhanger van Tweedehands.be. De politie besloot de verkoop te onderscheppen.

Op 1 augustus troffen agenten het dier aan in de koffer van een wagen op de Uyttenhovenstraat in Jette. “Het beestje zat in een kattenmand en was in goede gezondheid”, zegt politiewoordvoerder Johan, Berckmans. “De verkoper vroeg er 3.800 euro voor. Die man is geïdentificeerd en zal nog ondervraagd worden.”

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Het dier, een vrouwtje, werd in beslag genomen en overgebracht naar het opvangcentrum Veeweyde in Anderlecht. Van daaruit ging het vrijwel meteen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. “Voor zover wij kunnen zeggen is het beestje gezond”, zegt bioloog Frederik Thoelen van het centrum. “We moeten wel nog een aantal onderzoeken uitvoeren en het aapje moet sowieso drie maanden bij ons in quarantaine blijven.”

Nieuwe thuis

Normaal gezien moeten dieren maar een maand in afzondering blijven, maar voor apen duurt die periode langer omdat zij meer ziektes kunnen dragen die ook voor de mens een gevaar zijn. “Daarna gaan we op zoek naar een huis voor de aap”, zegt Thoelen. “We hebben al een goede kandidaat: Dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren. Zij hebben al dezelfde soort apen in huis, dus dat zou een geschikte plek zijn voor onze tamarin.”

In het centrum komen wel vaker apen over de vloer. “We zien wel dat apen te koop worden aangeboden op internet”, zegt Thoelen. “Vaak gaat het om fraudeurs die een voorschot vragen en waarvan de koper nooit meer hoort. Maar in dit geval was het echt waar. Apen die hier binnenkomen, komen niet alleen uit de illegale verkoop of de smokkel. Ze worden gehouden als huisdier, of ze komen uit dientuinen en circussen die moeten sluiten. De regels voor de opvang van die dieren worden ook almaar strenger.”

Illegale handel

De roodhandtamarin is een zeer kleine apensoort van amper een halve kilo zwaar. Omdat hij uit Zuid-Amerika komt, is het eerder uitzonderlijk dat er in België een in privéhanden opduikt. Op zich is de aap geen bedreigde diersoort, maar de handel in dit soort dieren is wel onderworpen aan strikte regels. In Vlaanderen wordt daarvoor gewerkt met een uitzonderingslijst. “Daarop staan gewone huisdieren zoals honden, katten en konijnen”, zegt Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen. “Alles wat niet op die lijst staat is per definitie illegaal om te verhandelen. En al zeker via een tweedehandssite.”

Vogelbescherming Vlaanderen komt vaak tussen bij de handel in exotische diersoorten. “Dit lijdt vaak tot rechtszaken waarbij wij ons burgerlijke partij stellen, net als onze Brusselse collega’s trouwens”, zegt Buntinx. “Tweedehandssites zijn sowieso een risico. Sommige roofvogels mag je wel verhandelen als je de juiste papieren hebt en in orde bent met alle vergunningen. Maar op een website is dat allemaal moeilijk na te kijken. Heel soms gaat het om mensen die niet beter weten, maar de meeste verkopers van zulke dieren zorgen ervoor dat het niet opvalt dat hun dier niet koosjer is.”