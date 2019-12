Aantal werklozen daalt al meer dan vijf jaar JCV

03 december 2019

13u57 0 Brussel Het Brussels gewest telde eind november 87.550 werklozen, of 2,5 procent minder op een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. Het is al de 61ste maand op rij dat de werkloosheid in Brussel daalt.0

In oktober 2014 telde Brussel nog net geen 110.000 werklozen. Vijf jaar later is dat aantal gezakt tot net boven de 87.500. Dat is een verschil van 20 procent in 5 jaar.

De werkloosheidsgraad bedroeg in november van dit jaar 15,6 procent. Een jaar geleden was dat 16 procent. Het aantal jongeren zonder werk blijft ook dalen: met 3,4 procent tot 9.163. De jongerenwerkloosheidsgraad stijgt wel: naar 25,06 procent. Doordat meer jongeren studeren, maken er minder jongeren deel uit van de beroepsbevolking. Dat leidt procentueel gezien tot een hogere jongerenwerkloosheidsgraad.