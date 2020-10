Aantal slachtoffers van CO-vergiftiging verdrievoudigd Stephanie Romans

04 oktober 2020

06u27 0 Brussel Het aantal slachtoffers van een CO-vergiftiging is in Brussel verdrievoudigd: van 49 tot 153. Brussels N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre roept de regering op om een sensibiliseringsactie te starten die wijst op de gevaren van koolstofmonoxide. van CO-vergiftiging is op drie jaar tijd

CO of koolstofmonoxide is een giftig, uiterst gevaarlijk en onzichtbaar gas dat ontstaat bij een slechte verbranding, als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is of als het verwarmingstoestel niet goed is onderhouden. Uit cijfers van het Antigifcentrum blijkt dat in 2019 op landelijk niveau het aantal ongevallen en niet-dodelijke slachtoffers als gevolg van CO-vergiftiging dalen. Het aantal dodelijke slachtoffers is daarentegen met ruim 30 procent toegenomen (29 overlijdens).

In Brussel verslechteren de cijfers bijzonder snel. Zo verdubbelde het aantal incidenten op drie jaar tijd: van 24 incidenten in 2017 naar 49 in 2019. Het aantal niet-dodelijke slachtoffers is zelfs verdrievoudigd: van 49 slachtoffers in 2017 naar 153 in 2019. Ook het aantal te betreuren slachtoffers neemt toe: geen overlijdens in 2017, één in 2018 en twee vorig jaar.

Actie

Brussels N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre roept de Brusselse regering op om actie te ondernemen tegen het gevaar van CO-vergiftiging. “Ik verwijs naar de sensibiliseringscampagne die in Vlaanderen door minister Matthias Diependaele gelanceerd werd. Met een sensibiliseringscampagne is de burger beter geïnformeerd over maatregelen die de blootstelling aan CO helpen voorkomen, zoals een tijdige controle en onderhoud van verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en schoorstenen.”

“Gelet op de alarmerende cijfers en het ernstige risico dat een CO-vergiftiging met zich meebrengt, wil ik de Brusselse regering en met name de staatssecretaris voor huisvesting, dringend aanmanen om actie te ondernemen”, verklaart Mathias Vanden Borre. Naast een sensibiliseringscampagne zoals in Vlaanderen kunnen volgens de N-VA’er ook checklists en een informatiefolders in samenwerking met partners zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en huurder- en verhuurdersbonden het thema hoger op de agenda plaatsen. “Brussel telt een groot aantal woningen met verouderde verwarmingsinstallaties. Het risico is hier helaas dus groter. Hoog tijd om dit probleem aan te pakken en de negatieve tendens om te buigen”, besluit hij.