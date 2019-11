Aantal registraties partnergeweld 2018 hoogste cijfer in vijf jaar tijd: “En dan schatten we dat liefst 78 procent niet eens wordt aangegeven” SHVM

25 november 2019

14u58 0 Brussel De politie heeft in 2018 zo’n 3.796 gevallen van huiselijk geweld geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat cijfer ligt hoger dan de vijf vorige jaren. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg.”

Vandaag is het de Internationale Dag voor Uitbanning van het Geweld tegen Vrouwen. Dat gaat gepaard met tal van acties in Brussel, waaronder in Sint-Jans-Molenbeek, waar het gemeentepersoneel een wit lint zal dragen. In Sint-Gillis werden rode schoenen op de trappen van het gemeentehuis geplaatst. En ook afgelopen zondag verzamelden zo’n 10.000 mensen zich aan het Europakruispunt aan het Centraal Station voor een grote betoging tegen geweld op vrouwen.

Cijfers

Uit recente statistieken blijkt dat de politie in 2018 zo’n 3.796 gevallen van huiselijk geweld registreerde. Daarbij ging het het vaakst om fysiek geweld tussen de partners (2.497). Op de tweede plaats was er sprake van 1.174 aangiftes van psychisch geweld. Daarnaast werd economisch geweld zo’n 104 keer gemeld en werd er 21 keer aangifte gedaan van seksueel geweld.

In 2017 was er sprake van 3.615 gevallen van interfamiliaal geweld. De jaren daarvoor schommelde het aantal meldingen rond 3.700.

Geweld tegen mannen is nog een taboe Bieke Purnelle

Drempel

Volgens Bieke Purnelle, directielid van het gendercentrum ROSA, duidt het verhoogd aantal aangiftes niet noodzakelijk op een hoger aantal gevallen. “Op basis van deze cijfers kan je alleen vaststellen dat er meer aangifte wordt gedaan. Mogelijk heeft die verhoging te maken met het feit dat de drempel om effectief aangifte te doen steeds lager wordt. Bij feiten omtrent verkrachting hebben we die trend ook gezien na het hele MeToo-verhaal.”

“De politiecijfers zijn zelfs nog maar het topje van de ijsberg”, meent Purnelle. “We hebben namelijk te maken met een groot probleem van onderrapportering. We schatten dat 78 procent van de gevallen van huiselijk geweld niet wordt aangegeven.”

Mannelijke slachtoffers

Nog steeds zijn vrouwen vaker het slachtoffer van partnergeweld dan mannen. Uit de cijfers van 2018 blijkt dat 30% van het aantal geregistreerde feiten uit mannelijke slachtoffers bestaat. “Geweld tegen mannen is nog taboe”, stelt Purnelle. “Het aantal geregistreerde mannelijke slachtoffers is gestegen, maar ook hier zitten we met het probleem van onderrapportering. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen heeft jaren geleden al een onderzoek uitgevoerd, maar zoiets is zeer intensief en kost handenvol geld. Door zo’n onderzoek zouden we een bredere kijk krijgen op hoeveel mannen er precies slachtoffer zijn.”

Volgens de politie geven de voorlopige cijfers van 2019 aan dat er bij de vrouwen een vermindering van 17 procent heeft plaatsgevonden in het aantal aangiftes tegenover vorig jaar. Bij mannen zou er een vermindering zijn van 26 procent.