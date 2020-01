Aantal pendelleerlingen in en rond Brussel neemt toe JCV

15u51 0 Brussel Het aantal Brusselse leerlingen dat naar school gaat in het Nederlandstalig onderwijs buiten het Brussels Gewest blijft stijgen. Omgekeerd zijn er ook voor het eerst ook meer leerlingen uit Vlaanderen die in Brussel school lopen. Voor Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) bewijst dit dat verdere investeringen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel onmisbaar zijn.

Debaets vroeg cijfers op bij minister Sven Gatz (Open Vld), die binnen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor onderwijs. Daaruit blijkt dat het aantal leerlingen dat in Brussel woont, maar naar school gaat in Vlaanderen blijft toenemen. “De trend van de laatste jaren zwakt een beetje af, maar is wel degelijk nog steeds aan het groeien”, licht ze toe. “Tijdens het schooljaar 2014-2015 weken 5.052 Brusselse leerlingen uit naar Vlaanderen, vorig schooljaar waren dat er al 6.235. De capaciteitsdruk op het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft nog steeds voor een uitstroom richting Vlaanderen zorgen. Vooral in gemeentes als Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Stad Brussel zien we dat zich dat toch duidelijk vertaalt in de cijfers.”

Omgekeerd is het aantal leerlingen uit Vlaanderen dat in het Nederlandstalig Brussels onderwijs schoolloopt, vorig schooljaar voor het eerst opnieuw licht gestegen is. “In 2014-2015 liepen 8.611 Vlaamse leerlingen school in Brussel, een aantal dat daalde naar 8.245 in 2017-2018", aldus het Brussels CD&V-parlementslid. “Vorig schooljaar was er voor het eerst sinds lang weer een stijging te merken, met 8.284 Vlaamse leerlingen in Brussel. Bijna driekwart van hen komt uit de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand.”

Verder investeren in de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft voor haar onmisbaar. “In het opzicht van de demografische groei stelt het mij tevreden dat Collegelid Gatz belooft dat de VGC haar intensieve investeringsbeleid deze legislatuur zal verderzetten”, besluit Debaets.