Aantal parkeerboetes op Gemeenteplein drastisch toegenomen SHVM

15 oktober 2019

11u12

Bron: Bruzz, Eigen berichtgeving 1 Sint-Jans-Molenbeek De politie deelde in de eerste negen maanden van dit jaar al 1.377 pv’s uit op het Gemeenteplein in Molenbeek, waar stilstaan en parkeren verboden is. Schepen van Mobiliteit Abdellah Achaoui (PS) werkt samen met schepen van Openbare Werken Jef Van Damme (sp.a) aan een plan dat een oplossing moet bieden voor de problematiek.

Sinds 2014 is parkeren en stilstaan op het Gemeenteplein in Molenbeek verboden. Ondanks die regel, staat het plein aan het gemeentehuis regelmatig vol met geparkeerde wagens. De problematiek van wildparkeerders doet zich al jaren voor.

Uit cijfers van de politiezone Brussel-West, die Bruzz kon inkijken, blijkt dat de politie zo’n 1.377 pv’s uitdeelde van januari tot eind september. In 2018 waren dat nog 498 pv’s, in 2017 691 pv’s en in het jaar daarvoor 441 pv’s.

Volgens de woordvoerster van de politiezone Caroline Vervaet treedt de politie vaker op en zal ze dat ook blijven doen. Bij het vaststellen van inbreuken, zal er ingegrepen worden, zegt ze. Vervaet meent dat alles wat met verkeer te maken heeft een prioriteit is van de politiezone.

Eerste schets

Schepen van Mobiliteit Abdellah Achaoui (PS) werkt samen met schepen van Openbare Werken Jef Van Damme (sp.a) aan een plan dat verandering moet brengen op het Gemeenteplein. Wat die plannen concreet inhouden, is nog niet geweten. Volgens Achaoui zal er maandag een eerste schets op tafel liggen. “We hebben verschillende voorstellen ontvangen en bekijken nu wat het beste is”, zegt hij.

De woordvoerder van de burgemeester Rachid Barghouti zegt dat het de bedoeling is dat kinderen vrijer over het Gemeenteplein kunnen wandelen. Hij zegt dat binnen drie weken duidelijk moet worden wat het voorstel van de twee schepenen inhoudt.