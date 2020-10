Aantal opnames UZ Brussel blijft stijgen, reguliere zorg komt in het gedrang srb

12 oktober 2020

12u25 0 Brussel Als het aantal coronapatiënten blijft stijgen, schakelt het UZ Brussel de ‘reguliere’ zorg terug. “Indien de huidige trend zich doorzet, zal het ziekenhuis vanaf woensdag opschalen naar fase 1B.”

In totaal worden er 34 patiënten verzorgd met COVID-19. De afgelopen 24 uur werden 5 nieuwe patiënten opgenomen. 1 patiënt kon het ziekenhuis verlaten. 9 patiënten worden verzorgd op de afdeling Intensieve Zorgen, waarvan 8 patiënten invasief worden beademd en 2 patiënten ondersteuning krijgen van de hart- en longfuncties.

De druk op de Brusselse ziekenhuizen blijft toenemen. Het UZ Brussel bevindt zich op dit moment in fase 1A van het overheidsplan. “Indien de huidige trend zich verder zet, zal het UZ Brussel vanaf woensdag 14 oktober opschalen naar fase 1B", klinkt het in een mededeling. In die fase wordt reguliere zorg teruggeschaald.