Aantal nieuwe besmettingen daalt in Brussel, wel nog stijging in Vlaams-Brabant Stephanie Romans

31 augustus 2020

09u07 0 Brussel Het aantal coronabesmettingen in het Brussels Gewest daalt gemiddeld met 12 procent per week. In Vlaams-Brabant steeg het aantal besmettingen met 8 procent.

Dagelijks raken gemiddeld 112 mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besmet met het coronavirus. De daling in Brussel verloopt iets trager dan het landelijk gemiddelde, dat de voorbije dagen met 14 procent terugliep. Tussen 21 en 27 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 430 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België.

Ondanks de daling blijft het aantal besmettingen hoog. Experts hadden voor de aanvang van 1 september liever gezien dat de curve lager zou liggen. De heropening van de scholen “gaan we zeker terugzien in de cijfers”, zo voorspelde expert Geert Molenberghs eerder.

De provincie Vlaams-Brabant stijgt het weekgemiddelde met 8 procent. Tussen 21 en 27 augustus kwamen er daar gemiddeld 42,1 nieuwe besmettingen bij. Vilvoorde had die periode de meeste besmettingen (26), gevolgd door Grimbergen (20) en Leuven (18).

In Brussel liggen nog twaalf gemeenten boven de alarmdrempel. De meeste besmettingen vonden plaats in Brussel-Stad (118), Schaarbeek (109) en Molenbeek (97).