Aantal coronapatiënten in UZ Brussel voor het eerst stabiel JCV

02 april 2020

16u45 0 Brussel In het UZ Brussel worden momenteel 131 patiënten verzorgd in het kader van het coronavirus. Voor het eerst sinds het begin van de crisis blijft hun aantal ook stabiel. Het UZ opende donderdag ook een ‘medium care’-afdeling om de dienst Intensieve Zorgen verder te ontlasten.

De stabilisatie betekent goed nieuws voor het ziekenhuis. “De helling van de curve van bijkomende opnames in de COVID-zone is op basis van de cijfers van vandaag voor het eerst wat afgezwakt”, klinkt het. “Ook de helling van de curve van opnames op de dienst Intensieve Zorgen stijgt minder snel. Goed nieuws is dat de helling van de curve van COVID-19-patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten wel steiler wordt.”

Het ziekenhuis opende donderdag ook een ‘medium care’-afdeling. Die moet een schakel vormen tussen de Intensieve Zorgen en de andere afdelingen. Ze zal gebruikt worden voor patiënten die het beter stellen na hun verblijf op Intensieve, maar nog niet terug kunnen naar een gewone eenheid omdat ze nog beademd worden. “Omgekeerd kan een coronapatiënt die op een gewone verpleegeenheid achteruitgaat maar nog niet in een kritieke toestand verkeert, eerst verzorgd en nauw opgevolgd worden in deze ‘medium care’ eenheid”, zegt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel.

De extra verpleegeenheid is speciaal ingericht voor coronapatiënten en is voorzien van alle apparatuur hun toestand opvolgt. Het doel is om de intensieve zorgen enigszins te verlichten en vooral de bedden vrij te houden voor de patiënten die via intubatie kunstmatig beademd moeten worden.