Aantal coronabesmettingen in hoofdstad blijft fors stijgen: “Zwaartepunt epidemie verhuist van Antwerpen naar Brussel” JMBB LH

17 augustus 2020

11u29 0 Brussel In tegenstelling tot de nationale coronacijfers blijft het aantal nieuwe besmettingen in Brussel fors toenemen. De cijfers stijgen in het Brussels Gewest met niet minder dan 48 procent. Daarbij moet vermeld worden dat de testcapaciteit in het gewest ook sterk is opgetrokken. “Het zwaartepunt lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel", zei interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht deze ochtend gezegd op de persconferentie over het coronavirus.

In Sint-Joost-ten-Node (98), Brussel-Stad (87) en Schaarbeek (85) ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen intussen al ver boven het ‘Brusselse’ alarmpeil van vijftig nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, de drempel waarop beslist werd om over te gaan tot een gewestelijke invoering van de mondmaskerplicht. Vooral in de zuidelijke gemeenten zoals Etterbeek, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde is de situatie min of meer onder controle.

Tussen 7 en 13 augustus stegen de hospitalisaties in het gewest met zo’n 35 procent in vergelijking met de voorgaande week. Het cijfer ligt op gemiddeld 33 hospitalisaties per dag. Ook steeg het aantal overlijdens in de periode tussen 7 en 13 augustus met 115 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor: gemiddeld waren er 8,3 overlijdens per dag te betreuren in het gewest.

“In Antwerpen blijft de daling voorlopig aanhouden, met de afgelopen week 1.119 nieuwe vastgestelde gevallen (een daling van 24 procent). In Brussel daarentegen zien we dat de toename aanhoudt, met de afgelopen week 853 nieuwe vastgestelde gevallen (een stijging van 48 procent). Als deze evoluties aanhouden, zou Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat in Antwerpen”, zei Van Gucht nog tijdens de persconferentie.

#COVID19BE update 17/8/2020 @sciensano



Er lijkt een kantelmoment aan te komen, waarbij de curves van Antwerpen en Brussel elkaar gaan snijden en het zwaartepunt van de epidemie verhuist naar Brussel. pic.twitter.com/RlVX465Jxw Brecht Devleesschauwer(@ brechtdv) link