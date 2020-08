Aantal coronabesmettingen in Brussels Gewest daalt, maar “nog geen stabiele situatie” JMBB

24 augustus 2020

14u04 0 Brussel Nu het nationaal coronagemiddelde is gedaald, rijst de vraag of nieuwbakken ‘coronahotspot’ Brussel meegaat in die positieve trend. Het antwoord is gunstig: ook in Brussel daalt het aantal nieuwe coronabesmettingen, al is de daling heel licht en is het nog te vroeg voor een hoerasfeer, vindt VUB-professor Dirk Devroey.

We kunnen van een plateausituatie spreken in Brussel, aangezien het aantal nieuwe besmettingen per dag per 100.000 inwoners tussen 13 augustus en 20 augustus wat schommelt rond de 10, maar voorlopig niet richting hogere cijfers springt.

Voorzichtigheid

Het Brussels Gewest voerde de testcapaciteit onlangs stevig op, maar desondanks blijft de positiviteitsgraad met zo’n 6 à 7 procent wel relatief hoog. Ook de risicofactor - het absolute aantal positieve tests - steeg nog tussen 18 en 20 augustus, maar daalde wel weer lichtjes op 21 (79,6) en 22 (78,36) augustus.

VUB-professor Dirk Devroey nuanceert de stagnatie van de coronacijfers in de Brusselse regio: van een echte stabiele situatie kunnen we pas spreken als deze voorzichtige trend zich blijft doorzetten, stelt hij. Over het beleid is de professor dubbel: “De algemene mondmaskerplicht is zeker een deel van het verhaal van deze lichte trend, net als de communicatie tegenover kwetsbare groepen. Toch betreur ik het feit dat beleidsmakers en academici in de media het bestaan van de tweede golf ontkennen. Er is geen tweede piek, dat is juist, maar wél een tweede golf.”

Of Brussel op strengere maatregelen moet overschakelen, laat hij in het midden, maar de boodschap van het beleid moet zijn dat de huidige maatregelen beter nageleefd moeten worden, luidt het.

Top 10

Viroloog Marc Van Ranst deelt intussen op Twitter dat Brussel in de top 10 staat van Europese regio’s met de grootste coronastijging in de afgelopen week. Ook hij roept op tot actie uit politieke hoek: “De politici van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden best nadenken hoe ze de corona-maatregelen ofwel beter kunnen handhaven ofwel kunnen verstrengen”, zegt Van Ranst.

Brussel zit samen met grote delen van Spanje en Moldavië bij de top-10 regio's met de grootste Covid19-stijging deze week.

De politici van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden best nadenken hoe ze de corona-maatregelen ofwel beter kunnen handhaven ofwel kunnen verstrengen. pic.twitter.com/V8FNzbkyXN Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link