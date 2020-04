Aanslagen 22/3: raadkamer behandelt pas later doorverwijzing Wouter Hertogs

27 april 2020

16u11 0 Brussel De Brusselse raadkamer zal zich op 30 april nog niet buigen over de vraag welke verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel moeten doorverwezen worden naar het hof van assisen of de correctionele rechtbank, of buiten vervolging moeten gesteld worden. Een dergelijke zitting is vrijwel onmogelijk te organiseren zolang de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus nog van kracht zijn, klinkt het bij het federaal parket. Een nieuwe datum voor de raadkamerzitting zal pas later bepaald worden.

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek kwamen in totaal 32 personen om het leven. Ongeveer 340 personen raakten gewond. Een viertal maanden eerder had dezelfde cel IS-terroristen een reeks aanslagen gepleegd in Parijs. Het federaal parket wil nu acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd. Bij de eerste zitting voor de raadkamer over de doorverwijzing werd er door twee advocaten van de verdediging bijkomend onderzoek gevraagd. Die onderzoeksdaden werden, op enkele na, geweigerd door de onderzoeksrechters. Die hebben enkel aanvaard om voor één van de verdachten vier moraliteitsgetuigen te verhoren, een beslissing die bevestigd werd door de kamer van inbeschuldigingstelling. De raadkamer moet zich nu opnieuw buigen over de doorverwijzing van de verdachten maar wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Het aantal mensen dat die zitting zou moeten kunnen bijwonen en het aantal politiemensen dat nodig is om de veiligheid te garanderen, maken het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk om een dergelijke zitting in de huidige situatie te organiseren”, aldus het federaal parket. “Een nieuwe datum zal later bepaald worden.” Een eventueel assisenproces zou pas in september 2021 van start gaan, in de voormalige Navo-gebouwen in Evere.