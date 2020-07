Aanschuiven geblazen aan corona-wachtpost in Anderlecht, maar van chaos geen sprake JMBB

23 juli 2020

14u29 0 Brussel De afgelopen dagen werd er op verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel drukte en chaos gemeld aan de zogenaamde triageposten, waar je je kunt laten testen op corona. Deze namiddag leek de situatie aan het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis in Anderlecht enigszins onder controle, alhoewel de vlotheid van het systeem volgens sommigen te wensen overlaat.

Ben wacht al meer dan een uur buiten aan de straat. “Voor zo'n twintig mensen moet je een wachttijd van om en bij een anderhalfuur incalculeren,” rekent hij uit. “Het duurt te lang en de organisatie laat het nagenoeg afweten. We worden niet begeleid of geïnformeerd,” klinkt het. “En het was al niet gemakkelijk om de pijlen te volgen en hier te geraken.” Enkelingen vinden dat er niets aan de hand is en dat het logisch is dat meer mensen zich willen laten testen en er dus langere wachttijden zijn.

Iets later lijkt het tempo wat in de hoogte te gaan, en wordt het aantal mensen dat buiten wacht kleiner en kleiner. Tegelijkertijd stromen er nieuwe mensen aan, van wie de meesten ergens op de parking of aan de straat wachten op hun coronatest - er is namelijk maar één wachtcel. De situatie lijkt hier wel grotendeels onder controle te zijn.



