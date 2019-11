Aanrijding veroorzaakt heftige ruzie tussen twee chauffeurs, politie neemt dronken bestuurder mee naar politiekantoor SHVM

19 november 2019

17u22 0 Schaarbeek Politieagenten hebben dinsdagmiddag de gemoederen moeten bedaren tussen twee bestuurders na een aanrijding op de rotonde op het Meiserplein in Schaarbeek. Later bleek dat een van de chauffeurs dronken achter het stuur zat. Hij werd vervolgens meegenomen naar het politiekantoor.

Wat aanvankelijk begon als een kleine aanrijding, mondde uit in een heftige ruzie. Een bestuurder reed met zijn wagen in op een andere auto. De politie, die op dat moment in burgerkledij patrouilleerde, zag hoe de twee op elkaar stonden te roepen. De bestuurder zou zijn woede ook verbaal geuit hebben tegenover een politieagent. De agenten ter plaatse beslisten om de twee aan een alcoholtest te onderwerpen. Uit de test bleek dat de chauffeur die het ongeval veroorzaakte een glaasje te veel op had. De man werd vervolgens meegenomen naar het politiekantoor waar er een pv werd opgesteld. Zijn wagen werd getakeld.

Wat de gevolgen voor de man zullen zijn, is niet duidelijk. “Dat hangt af van de elementen waarvoor de pv zal opgesteld worden, want het gaat niet enkel om het te hoge alcoholpercentage, maar ook om het feit dat hij tegen een agent heeft staan roepen”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker.