Aanleg voetgangerszone gaat laatste fase in JMBB

23 september 2020

18u52 0 Brussel Na jaren arbeid moet de voetgangerszone dit jaar stilaan in haar definitieve plooi vallen. Vandaag maakte de stad bekend dat de waterfonteinen in de A. Ortsstraat in november af zullen zijn.

Ook het de Brouckèreplein en het Fontainasplein zullen er na dit jaar groener uitzien. De ontbrekende aanplantingen zijn er nog niet omdat men daarvoor moet wachten tot de tijd rijp is om te planten. In november kan de stad voortwerken aan het vergroenen van de piétonnier. De waterpartij aan het Beursplein in de A. Ortsstraat zou dan weer tegen de start van Winterpret in gereedheid gebracht moeten zijn.

Investeringen

Schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) liet voorts verstaan dat de privésector in de buurt van de voetgangerszone via een aantal projecten om en bij de 800 miljoen euro zal investeren in de zone. “Die investeringen zullen het aangezicht en de dynamiek van het stadscentrum voorgoed veranderen”, beloofde Maingain. Zo wordt de vroegere Philipstoren omgevormd tot de ‘Multi Tower’, waar vooral kantoren zullen huizen. In het Muntcentrum zullen dan weer woningen, een hotel, en kantoren te vinden zijn.