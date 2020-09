Aanhangers Extinction Rebellion brengen logo en slogans met krijtverf op Koninklijk Paleis aan Robby Dierickx

20 september 2020

14u41 0 Brussel Aanhangers van de klimaatbeweging Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag krijtverf gespoten op het Koninklijk Paleis in Laken. De tags kwamen er in het kader van de regeringsonderhandelingen die momenteel nog lopen. “We vragen antwoorden op onze vragen”, klinkt het bij de beweging. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is niet opgezet met de actie.

Het logo op één van de stenen pilaren aan de poort van het Koninklijk Paleis, de vraag ‘Wat is uw plan?’ op de andere pilaar: met die tags vraagt klimaatbeweging Extinction Rebellion aandacht tijdens de huidige regeringsonderhandelingen. “We willen tonen dat we er nog steeds zijn en hopen dat we een antwoord krijgen op onze vragen nu de basis gelegd wordt voor een nieuwe federale regering”, aldus een lid van Extinction Rebellion. “Het zal trouwens niet bij deze ene actie blijven, want ook de komende dagen plannen we nog iets nu de regeringsonderhandelingen volop lopen.”

Brussels burgemeester Philippe Close reageerde op Twitter furieus op de actie van de klimaatbeweging. “Triestig om te zien hoe Extinction Rebellion zich vergrijpt aan het Koninklijk Paleis en ons patrimonium. Ik ben niet zeker of deze woeste acties tot een beter klimaat zullen leiden.”

Bij de klimaatbeweging laat men nog weten dat het om krijtverf gaat en dat er geen schade aangebracht werd.