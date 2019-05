Aangereden voetganger aan Rogier buiten levensgevaar JCV

29 mei 2019

09u02 0 Brussel De voetganger die vorige week donderdag aangereden werd op het Rogierplein is buiten levensgevaar. Dat laat het Brusselse parket weten.

De voetganger werd vorige week donderdag om 8 uur geraakt door een BMW toen hij de straat overstak langs de kant van Hotel Le Dôme, aan het Rogierplein.

De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is hij aan de beterhand. “De voetganger verblijft nog steeds in het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar”, zegt het Brussels parket.

De bestuurder van de BMW moest ter plaatse al een alcohol- en drugtest afleggen, maar die bleek negatief.