Aangepaste openingsuren voor expo Keith Haring in Bozar door succes JCV

05 maart 2020

15u55 0 Brussel De retrospectieve van Amerikaans kunstenaar Keith Haring heeft de kaap van 100.000 bezoekers gerond. Door het succes heeft Bozar beslist om de expo tijdens de Paasvakantie ook ’s avonds open te houden.

De twee laatste weken van de tentoonstelling vallen in de paasvakantie. Van 4 tot 19 april blijft de expo daarom open tot 21 uur. Enige uitzondering is de zondag, wanner Bozar om 18 uur de deuren dicht doet. Wie jonger is dan 30 jaar en zijn of haar ticket online koopt, kan bovendien voor de helft van de prijs binnen.

De direct herkenbare stijl van Haring spreekt een heel groot publiek aan en dat bewijzen de bezoekersaantallen. Voor zijn kunst vond hij inspiratie in het abstract expressionisme, de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New Yorkse graffitikunstenaars. Hij werd wereldberoemd met zijn iconische motieven zoals de typische mannetjes, blaffende honden en vliegende schotels.

Haring had een unieke en spontane stijl die sterk beïnvloed werd door de energie van de tijd waarin hij leefde. Ruimtereizen, hiphop en videospelletjes komen aan bod, maar hij schuwde ook de gevoeligere thema’s zoals oorlog, homoseksualiteit en aids niet. Zijn oeuvre blijft daardoor ook vandaag nog steeds bijzonder actueel.