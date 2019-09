Aangepaste dienstverlening in gevangenis Sint-Gillis SHVM

25 september 2019

13u25

Bron: Belga 0 Sint-Gillis De vakbonden in de gevangenis van Sint-Gillis hebben woensdag in overleg met de directie besloten de dienstverlening aan te passen in functie van het aanwezige personeel tot begin oktober. Dat zegt Laurent Lardinois, regionaal secretaris van de ACOD. Het gevangenispersoneel is ontstemd wegens het grote gebrek aan personeel.

Het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis besloot eerder woensdagochtend om verplaatsingen binnen de gevangenis te beperken om veilig te kunnen werken. Het vervoer van gedetineerden naar het gerechtsgebouw blijft de hele dag zeer beperkt of afgeschaft. De gevangenen worden niet meer gelucht en ook bezoeken zijn niet meer omkaderd. Basisbehoeften zoals de distributie van maaltijden en medicijnen blijven wel verzekerd.

Donderdag zullen de gedetineerden wel opnieuw worden overgebracht naar de rechtbanken, maar de dienstverlening blijft beperkt in functie van het aanwezige personeel. Die maatregel blijft van kracht tot het einde van de maand.

Overbevolking

“De regionale directie heeft geen voorstellen op korte termijn en zegt enkel dat de engagementen aan de gang zijn”, zegt Lardinois. “Voor ons is dat niet genoeg. Wij willen lijsten waarop staat wie wanneer gaat beginnen, zodat we in functie daarvan ons werk kunnen aanpassen.”

Volgens Lardinois zijn in september slechts drie mensen gestart en dat terwijl er negentien waren beloofd door de administratie bij de ondertekening van het protocolakkoord in juni. Daarbovenop zijn er een dertigtal bewakingsagenten te weinig. De gevangenis van Sint-Gillis is daarnaast overbevolkt: er zitten 850 gedetineerden terwijl er plaats is voor 550.