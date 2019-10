90-jarige man dood aangetroffen met messteken in eigen woning SHVM

07 oktober 2019

11u14 12 Anderlecht Een 90-jarige man werd zondagavond levenloos teruggevonden door een van zijn familieleden in de Homerusstraat in Anderlecht. De man kreeg meerdere messteken toegediend. Het parket onderzoekt momenteel de precieze omstandigheden.

Een familielid van het slachtoffer, een voormalig juwelier, vond de man gisterenavond dood terug in zijn huis. Daarop kwam de federale politie, samen met het parket uit Brussel en de onderzoeksrechter ter plaatse. Het moordwapen was nog aanwezig en werd meteen in beslag genomen.

Wat er precies gebeurde, is nog niet geweten. Ook is het nog niet bekend of de daders spullen van de man hebben meegenomen, wat zou kunnen wijzen op een inbraak of een homejacking. “Een autopsie zal nu meer duidelijkheid moeten scheppen”, zegt Dennis Goeman van het Brussels parket.

Volgens de buren van het slachtoffer was hij een charmante man. De buurt is dan ook aangegrepen door het hele incident. Een van hen vertelde dat er onlangs kanker werd vastgesteld bij de negentiger.

Er is nog niemand opgepakt.