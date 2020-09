9 jaar cel gevorderd voor doodrijder Werrieplein: “We kunnen met hem geen enkel risico meer nemen” Wouter Hertogs

01 september 2020

18u04 0 Brussel De bestuurder die verantwoordelijk was voor De bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval op het Werrieplein in Jette waarbij een 51-jarige voetganger omkwam, riskeert 9 jaar cel. De voetganger werd tijdens het oversteken omver gereden door de 30-jarige Youssef C. Een passagier van C. raakte daarnaast zwaargewond. Zelf ging C. er na het ongeval vandoor. Volgens de verkeersdeskundige reed hij 125 km/u toen het ongeval plaatsvond.

Youssef C. had de nacht van 4 op 5 februari in een discotheek doorgebracht. Hierna had hij aan een vriend gevraagd hem te komen halen. Die vriend deed dat, waarna het duo op de weg naar huis aan een nachtwinkel stopte om capsules lachgas te kopen. C., die de wagen bestuurde, zou zelf geen lachgas gesnoven hebben, maar zijn vriend deed dat wel. Volgens de camerabeelden van de omgeving reed de VW Golf met de twee mannen aan boord aan hoge snelheid over de Charles Woestelaan in de richting van het Werrieplein toen de 51-jarige voetganger daar overstak. De man werd door de Golf opgeschept, kwam op de motorkap en tegen de voorruit terecht en werd weggekatapulteerd. Het voertuig reed intussen verder over de middenberm, over het betonnen verhoog van de tramsporen, en kwam pas aan de andere zijde van het plein tot stilstand.

Enorme klap

De klap was enorm. Verschillende bomen werden afgerukt en boordstenen losgerukt. De klap bleek bovendien het leven gekost te hebben aan de voetganger, wiens lichaam totaal verhakkeld was. C.’s vriend was zwaargewond geraakt. “De camerabeelden tonen vervolgens hoe C. uit de wagen kruipt, even rond de wagen stapt, er opnieuw in kruipt om er iets uit te halen en vervolgens de plaats van het ongeval verlaat”, aldus het parket. “Het is onmogelijk dat de man het levenloze lichaam van de voetganger niet zag. Beklaagde is op de loop gegaan om aan de politie te ontkomen.” C. droeg immers een enkelband na eerdere veroordelingen voor drugsfeiten en diefstallen met geweld. Volgens het parket was dat de drijfveer om te vluchten.

Cocaïne

Zelf beweerde de jongeman dat hij zich na het ongeval naar het ziekenhuis begaf, maar telefonie-onderzoek wees uit dat hij nog anderhalf uur in de omgeving rondhing. “Hij was ook pas rond 11 uur in het ziekenhuis en pas toen hij van zijn moeder hoorde dat de politie naar hem op zoek was, ging hij zich aangeven”, aldus het parket.

Uit onderzoek bleek nadien dat C. cocaïne had genomen, tussen zaterdagmiddag 13 uur en zondagochtend 5 uur, en dat hij net voor de aanrijding met de voetganger met 125 km/u had gereden, en dat op een plek waar niet sneller dan 50 km/u mag gereden worden. In zijn smartphone werden ook verschillende filmpjes aangetroffen waarop te zien is hoe een bestuurder, vermoedelijk C., snelheden van 163 km/u tot 247 km/u haalt. Het parket eiste uiteindelijk 9 jaar cel tegen de man, naast een geldboete van 5.000 euro en tweemaal een levenslang rijverbod. “Deze man heeft al verschillende kansen gekregen, recent nog met zijn elektronisch toezicht”, aldus het parket. “Desondanks heeft hij dergelijk onaanvaardbaar gedrag vertoond. We kunnen met hem geen enkel risico meer nemen.”

De verdediging komt later aan bod.