850 klimaatbetogers trekken door Brussel JCV

29 november 2019

15u12 0 Brussel De vierde editie van de Belgische Global Strike for Future heeft een kleine duizend betogers naar Brussel gelokt. De mars trekt van het Noord- naar het Zuidstation. Volgens de Brusselse politie zijn er in totaal 850 deelnemers.

In tegenstelling tot bij de vorige edities van de klimaatstaking, waarbij er grote betogingen in Brussel plaatsvonden, werd er deze keer gekozen voor in zeven steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen. Op die manier wordt iedereen gemobiliseerd om ook dichter bij huis te protesteren voor een betere en eerlijke toekomst.

Het is al de 24ste keer dat de klimaatjongeren, die intussen breed gesteund worden door organisaties zoals Workers for Climate, Teachers for Climate, Scientists4Climate, Grootouders voor het Klimaat en de vakbonden, op straat komen om te betogen en een ambitieus klimaatbeleid te eisen. “Er is nog steeds niet voldoende initiatief genomen. Het Vlaams regeerakkoord gaat zelfs niet proberen om de klimaatdoelstelling van het akkoord van Parijs te halen. Dat is echt niet oké. Daarom blijven wij aan de alarmbel trekken”, zegt Luna Bauwens van Youth for Climate.