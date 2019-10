80 kandidaten strijden om WK Tiramisu in Brussel SZM

11 oktober 2019

18u20 0 Brussel Het Wereldkampioenschap Tiramisu houdt dit jaar een selectieronde in Brussel. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober kunnen amateurs in de City 2 hun beste tiramisu bereiden. De 8 kandidaten die de jury kunnen overtuigen, mogen door naar de finale in de Italiaanse stad Treviso.

Tiramisu bereiden, op zich een eenvoudig recept en daarom juist de moeilijkheid om het verschil te maken. De stad Treviso organiseert voor de derde keer het WK Tiramisu. Dit jaar vindt er voor het eerst een selectieronde plaats in het buitenland. “We hebben gekozen voor Brussel, omdat het de hoofdstad is van Europa en omdat er hier een grote Italiaanse gemeenschap is,” zegt Matteo Negro woordvoerder van de competitie.

Twee categorieën

Er zijn twee categorieën: “het originele recept” en “het creatieve recept”. Bij het origineel recept mag je niet meer dan de 6 basisingrediënten gebruiken: mascarpone, suiker, lange vingers, eieren, cacaopoeder en koffie. In het creatieve recept mag je maximum drie extra ingrediënten naar keuze gebruiken en 2 ingrediënten van het originele recept vervangen met iets anders. “Zo’n 80 kandidaten hebben zich ingeschreven voor de selectierondes in Brussel, daaronder zijn er natuurlijk Italianen en Belgen, maar er zakten ook mensen af van Nederland, Engeland of zelfs Amerika,” zegt woordvoerder Negro.

Italian Cuisine Week

In Brussel worden de vier besten in het creatieve recept en de vier besten van het originele recept uitgekozen. Deze strijden tegen elkaar op maandag 14 oktober in het Hiltonhotel aan de Grote Markt. De twee winnaars in elke categorie worden er bekendgemaakt, maar uiteindelijk mogen wel alle acht finalisten naar Treviso. Daar vindt de grote finale plaats, waar 60 kandidaten het tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk is er één winnaar voor het creatieve recept en één winnaar voor het originele recept. Zij mogen naar Brazilië mee voor de ‘Italian Cuisine Week’.